WERNECK, OT ETTLEBEN, LKR. SCHWEINFURT. Am späten Mittwochabend war ein Brand in einem Reihenmittelhaus ausgebrochen. Die Bewohner blieben unverletzt. Der Frage, wie es zu dem Brandgeschehen kommen konnte, geht nun die Kriminalpolizei Schweinfurt nach.

Die erste Mitteilung über den Brand in der Straße "In der Mühlflur" ging gegen 22.10 Uhr in der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Feuerwehr und Polizei waren rasch vor Ort. Zu dieser Zeit schlugen Flammen bereits aus dem Dach und drohten auch auf die benachbarten Anwesen überzugreifen. Die Einsatzkräfte räumten die angrenzenden Reihenhäuser. Die örtlichen Feuerwehren brachten das Brandgeschehen unter Kontrolle und konnten auch ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude verhindern. Die Bewohner blieben unverletzt. Der Sachschaden an dem betroffenen Anwesen liegt nach ersten Schätzungen in einem unteren sechsstelligen Bereich. Während das betroffene Reihenmittelhaus derzeit nicht mehr bewohnbar ist, konnten die Bewohner der benachbarten Reihenhäuser wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Noch am Abend übernahm die Kriminalpolizei Schweinfurt die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache und der genauen Schadenshöhe. Hierzu werden die Ermittler u. a. auch eine Begehung des Brandortes durchführen.