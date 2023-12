BAMBERG. Am Mittwochnachmittag brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Pödeldorfer Straße ein. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 14.45 Uhr und 18.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam über die Wohnungstür Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie stahlen aus der Wohnung unter anderem Sammlermünzen und eine Messersammlung. Die Einbrecher hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Pödeldorfer Straße bemerkt? Die Kripo Bamberg nimmt Hinweise unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.