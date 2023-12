RIMPAR, LKR. WÜRZBURG. In der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag wurden an mehrere Häuser Graffitis gesprüht und zahlreiche Autoreifen zerstochen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag, zwischen 22:00 Uhr und 08:00 Uhr, in der Ziegeleistraße zu zahlreichen Sachbeschädigungen an Häusern und Fahrzeugen. Ein bislang Unbekannter hat an insgesamt 16 Fahrzeugen Reifen zerstochen und acht Hakenkreuze an Gebäude gesprüht.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.