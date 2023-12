Landkreis Erding. Ein zunächst unbekannter Täter brach am vergangenen 1. Weihnachtsfeiertag in ein Einfamilienhaus in Roßmais in Taufkirchen (Landkreis Erding) ein und erbeutete Waren und Bargeld im 5-stelligen Wert. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Die Freude des Einbrechers über das von ihm erlangte Diebesgut hielt nicht lange an, denn er wurde noch in der Tatnacht, kurz vor Mitternacht, von Beamten der Polizeiinspektion Landshut am Bahnhof in Landshut kontrolliert. Die Polizisten hatten den sogenannten „richtigen Riecher“. Der Mann konnte sich weder ausweisen noch plausible Angaben zu den von ihm mitgeführten Gegenständen, darunter ein Tablet, Goldschmuck und eine größere Menge Bargeld, machen. Er wurde daraufhin zur Identitätsfeststellung und zur Überprüfung des vermeintlichen Diebesgutes zur Polizeidienststelle verbracht. Dort stellte sich sehr schnell heraus, dass es sich bei den von ihm mitgeführten Sachen um die Einbruchsbeute des oben genannten Wohnungseinbruchsdiebstahl in Taufkirchen handelte.

Noch während der Tatverdächtige vernommen wurde, erbrachte der 24-jährige Sohn der geschädigten Hausbesitzer den entscheidenden Hinweis. Er erschien bei der Wache in Landshut und erklärte, dass er in Landshut sein entwendetes Tablet geortet habe. Im Gegensatz zu dem 54-jährigenTatverdächtigen konnte der wahre Besitzer nun Herkunft und Zugangsdaten des auf der Wache befindlichen Tablets benennen.

Gegen den tatverdächtigen Einbrecher wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut richterlich die Untersuchungshaft angeordnet. Der Vorgeführte wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding dauern an.