2760 – Einbruch in Apotheke – Tatverdächtiger gestoppt

Oberhausen – Am heutigen Mittwoch (27.12.2023) versuchte ein 25-Jähriger gewaltsam in eine Apotheke in der Donauwörther Straße einzudringen.

Gegen 01.45 Uhr verständigen Passanten die Polizei, nachdem sie an der Örtlichkeit einen lauten Knall wahrgenommen hatten. Eine Streife stoppte vor der dortigen Apotheke den 25-Jährigen. Wie sich herausstelle, hatte dieser versucht sich Zutritt zur Apotheke verschaffen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Versuchs eines Besonders schweren Fall des Diebstahls.

2761 – Einbruch ohne Beute

Lechhausen – In der Zeit von Sonntag (24.12.2023), 10.30 Uhr bis Dienstag (26.12.2023), 18.30 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Kantstraße ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bitte um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

2762 – Altkleidercontainer beschädigt

Kriegshaber – Am vergangenen Dienstag (26.12.2023), gegen 15.00 Uhr, steckten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Altkleidercontainer in der Familie-Einstein-Straße in Brand. Die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte den Container. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

2763 - Böller

Lechhausen – Am vergangenen Dienstag (26.12.2023) zündeten zwei bislang unbekannte männliche Personen einen Böller in der Blücherstraße. Eine 37-Jährige erlitt hierbei Ohrenschmerzen.

Gegen 17.45 Uhr waren die zwei bislang Unbekannten auf E-Scootern auf der Blücherstraße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Hierbei warfen sie offenbar einen Böller in Richtung der 37-Jährigen, die mit dem Fahrrad unterwegs war. Durch den Knall erlitt die 37-Jährige Ohrenschmerzen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und einem Körperverletzungsdelikt.

2764 – Körperverletzung

Lechhausen – Am Sonntag (24.12.2023) ereignete sich in der Lützowstraße eine Körperverletzung. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Gegen 03.30 Uhr hörte ein Anwohner aus dem Bereich eines Innenhofes Hilferufe und verständigte die Polizei. Die verständigten Einsatzkräfte stellten in dem Innenhof einen 58-jährigen und einen 62-jährigen Mann fest. Der 62-Jährige hatte schwere Kopfverletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 58-Jährige den 62-Jährigen mehrfach geschlagen. Der 62-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Da sich der 58-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde auch er in ein Krankenhaus gebracht.

2765 – Versuchter Raub

Göggingen – Am Sonntag (24.12.2023) ereignete im Bereich der Gögginger Brücke ein Raub.

Etwa um 20.30 Uhr bedrohten zwei männliche E-Scooter-Fahrer eine 25-jährige Fußgängerin und forderten Geld. Nachdem die 25-Jährige auf die Geldforderung nicht einging, flüchteten die beiden Männer in stadteinwärtige Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die bislang unbekannten Täter nicht gefasst werden.

Wie in solchen Fällen üblich, ermittelt die Kriminalpolizei und bittet unter 0821/323-3810 um Hinweise.