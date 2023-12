KÜMMERSBRUCK, LKR. AMBERG-SULZBACH. Am 24. Dezember kam es zu einem Einbruch in eine Sportanlagestätte in Kümmersbruck. Gegen zwei tatverdächtige Männer erging Haftbefehl. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt.

Am 24. Dezember, gegen 13:30 Uhr, wurde die Polizei alarmiert, da in eine Sportanlagestätte in der Schwandorfer Straße in Kümmersbruck (Nähe B 85) eingebrochen wurde. Die bis dahin unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Hauptgebäude und zum danebengelegenen Kiosk. Sie entwendeten mehrere Wertgegenstände und Bargeld im dreistelligen Eurobereich und flüchteten nach der Tat. Im Zusammenhang mit dem Einbruch war der Polizei ein Kennzeichen eines möglicherweise an der Tat beteiligten Fahrzeugs bekannt. Wenige Stunden später wurde das verdächtige Fahrzeug bei einem Unfallgeschehen auf der A 93 bei Teublitz festgestellt. Einer der beiden Fahrzeuginsassen, ein 31-jähriger Mann, konnte sogleich durch die Polizei festgenommen werden. Der zweite tatverdächtige Insasse, ein 38-jähriger Mann, versuchte wegzulaufen, konnte aber von den Polizeibeamten eingeholt werden. Der 38-Jährige leistete bei der Festnahme Widerstand, indem er einen der Polizisten das Pfefferspray entriss und gegen diesen verwendete.

Im weiteren Verlauf stellten die Polizisten zudem fest, dass die beiden Festgenommenen unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen. Im Fahrzeug wurden außerdem Kokain im einstelligen Grammbereich sowie weitere nicht erlaubte Gegenstände aufgefunden und sichergestellt.

Die Amberger Polizei führte die beiden Tatverdächtigen am 25. Dezember einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Amberg vor. Dieser erließ Haftbefehle, woraufhin das Einbrecher-Duo in Justizvollzugsanstalten gebracht wurden.

Die Kriminalpolizei Amberg übernahm die weiteren Ermittlungen. Das Duo muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des begangenen Einbruchs und der Verstöße nach dem Betäubungsmittel- und Waffengesetz verantworten.