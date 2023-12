KÜMMERSBRUCK, LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Freitag, den 22. Dezember, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kümmersbruck. Die Kriminalpolizei Amberg bearbeitet diesen Fall und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 17:30 Uhr nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit eines Anwohners aus und brachen in seine Wohnung im Gailoher Weg in Kümmersbruck ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang und durchwühlten die Wohnung. Mit einer Beute im fünfstelligen Bereich, bestehend aus Schmuck und Bargeld, konnten die Einbrecher flüchten.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei Amberg und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden. Waren Sie genannten Zeitraum im Bereich des Gailoher Weg in Kümmersbruck unterwegs? Haben Sie möglicherweise Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein.