REGENSBURG. In der Zeit vom 24.12.23, 13:00 Uhr bis zum 26.12.23, 17:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Burgweinting. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum vom 24.12.23 bis zum 26.12.23 brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Luise-Giese-Straße im Regensburger Stadtteil Burgweinting ein. Die Bewohner waren über die Feiertage nicht zuhause. Die Einbrecher erbeuteten mehrere Wertgegenstände sowie Bargeld im vierstelligen Bereich und flohen nach der Tat in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort und sucht zur Ergreifung der Einbrecher Zeugen. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen werden von der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen.