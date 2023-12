TRAPPSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Dienstagabend ist in der Wohnung eines Hauses ein Feuer ausgebrochen. Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Der Brand ist dem Sachstand nach zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr in dem Mehrfamilienhaus in der Stubengasse ausgebrochen. Der Wohnungsinhaber stellte das Feuer fest, als er nach Hause kam und verständigte die Integrierte Leitstelle von Rettungsdienst und Feuerwehr. Die örtlichen Feuerwehren aus Trappstadt, Alsleben, Breitensee und Königshofen waren schnell vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Kriminalpolizei hat noch am Dienstag ihre Ermittlungen aufgenommen und war auch am Mittwoch nochmals an der Brandörtlichkeit. Eine vorsätzliche Herbeiführung des Feuers kann ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.