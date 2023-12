Der Haupttäter wurde am Dienstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete unter anderem auf Grund des dringenden Tatverdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte die Untersuchungshaft gegen den 36-Jährigen an. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.