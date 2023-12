SAAL A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Nach einer Sachbeschädigung in der Nacht von Sonntag auf Montag hat die Kriminalpolizei Schweinfurt zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich die Sachbeschädigung an der Fensterscheibe zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Montag, 11:15 Uhr. Ein Unbekannter warf die Scheibe an einem Büro der Gemeinschaftsunterkunft in der Hauptstraße mit einem Stein ein und flüchtete anschließend unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro.

Hinweise nimmt die Kripo Schweinfurt unter 09721/202-1731 entgegen.