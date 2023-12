BASTHEIM, LKR. RHÖN-GRABFELD. Nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitagnachmittag hat eine 19-jährige Frau ihr Leben verloren. Bei den Ermittlungen der Polizei Bad Neustadt ist auch ein Sachverständiger eingebunden.

Gegen 16.15 Uhr hat sich der Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B279 zwischen Schönau a. d. Brend und Bad Neustadt ereignet. Dem Sachstand nach befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw die Bundesstraße in Fahrtrichtung Schönau an der Brend, als es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW kam, in dem sich zwei Insassen befanden.

Die 19-jährige Frau erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst nach einer medizinischen Notversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Noch am frühen Abend erlag die 19-Jährige dort ihren Verletzungen. Die Insassen des BMW erlitten durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Neustadt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde zur weiteren Klärung des Unfallgeschehens auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Auch die örtlichen Feuerwehren waren im Einsatz.

Zeugen, die Beobachtungen zu dem Unfallgeschehen gemacht haben, ggf. Verkehrsteilnehmer die zur fraglichen Zeit in dem Bereich unterwegs waren und Personen die sonst sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich unter Tel. 09771/606-0 mit der Polizeiinspektion Bad Neustadt a. d. Saale in Verbindung zu setzen.