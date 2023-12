Brand auf Firmengelände - Ursache wohl technischer Defekt

DETTINGEN AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Wohl aufgrund eines technischen Defekts ist am Sonntagabend auf einem Firmengelände ein Feuer ausgebrochen. In die Löscharbeiten waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr eingebunden. Personen kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden.

Gegen 22:40 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Aschaffenburg die Mitteilung über einen Brand auf dem Firmengelände der Fabrik in der Straße „Am Sportplatz“ ein. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist das Feuer aufgrund eines technischen Defekts in einer Lagerkiste für alte Akkus ausgebrochen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Kleinostheim, Karlstein, Kahl und Großostheim waren mit einer Vielzahl von Einsatzkräften schnell vor Ort und konnten den Brand löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Einbruch in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG. Ein Unbekannter hat sich in der Zeit zwischen Samstag und dem ersten Weihnachtsfeiertag Zugang zu einem Supermarkt verschafft und Bargeld entwendet. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach hat sich ein Unbekannter zwischen Samstag, 20:45 Uhr, und dem ersten Weihnachtsfeiertag, 14:45 Uhr, über den Hinterhof gewaltsam Zutritt zum Büro des Supermarktes verschafft. Dort entwendete der Täter mehrere hundert Euro Bargeld.

Die Aschaffenburger Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Vollsperrung nach Verkehrsunfall

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagnachmittag stießen zwei Fahrzeuge zwischen Michelbach und Albstadt frontal zusammen. Durch den Unfall wurden drei Personen teils schwer verletzt. Die Staatsstraße war in beide Richtungen gesperrt.

Gegen 13:00 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Opel die Staatsstraße 3202 von Michelbach kommend in Richtung Albstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er nach einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und geriet daraufhin in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem Mercedes zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden der 24-jährige Opelfahrer und eine 75-jährige Mitfahrerin im Mercedes leicht verletzt. Die Beifahrerin des 24-Jährigen wurde schwer verletzt. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht.

Die Polizeiinspektion Alzenau übernahm noch vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache. Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und die Fahrzeugbergung in beiden Richtungen gesperrt.

Brennender Adventskranz - eine Person leicht verletzt

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein brennender Adventskranz sorgte am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags für einen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in einem Mehrfamilienhaus.

Gegen 15:30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über den Brand in der Schwarzwaldstraße ein. Die örtliche Feuerwehr war mit 20 Mann vor Ort und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag, zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr wurde ein grauer Seat Arona vorne links durch einen anderen Pkw beschädigt. Das Auto parkte in der Weidenbörnerstraße.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Heiligabend, 21:00 Uhr, und dem ersten Weihnachtsfeiertag, 17:30 Uhr, wurden in der Carl-Bosch-Straße an einem geparkten grauen Audi Q7 beide Frontscheinwerfer und beide Spiegelgläser entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.