A 73 / EBERSDORF, LKR. COBURG. Am Montagnachmittag verunglückte ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der A 73. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der 88-Jährige befuhr am Montagnachmittag mit seinem Mercedes die A 73 Richtung Norden. Gegen 15 Uhr kam er zwischen den Anschlussstellen Ebersdorf bei Coburg und Rödental alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und überschlug sich mehrmals an der Böschung. Der Mann starb trotz Reanimation noch an der Unfallstelle. Kräfte der Verkehrspolizei Coburg und der Polizeiinspektion Coburg, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie ein Notarztteam waren vor Ort. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam auch ein Gutachter zur Unfallörtlichkeit, um die Polizei bei der Klärung der Unfallursache zu unterstützen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die A 73 Richtung Norden für rund eine Stunde.