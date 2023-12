2188. Einsturz eines Baugerüstes – Untergiesing

Am Samstag, 23.12.2023, gegen 12:15 Uhr, meldeten sich mehrere Zeugen bei dem Polizeinotruf 110 und sie teilten mit, dass soeben ein Baugerüst an einem mehrstöckigen Haus in der Grünwalder Straße auf die Straße gestürzt wäre. Sofort wurden mehrere Streifen der Polizei sowie viele Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Durch den Einsturz des Gerüstes waren mehrere dort stehende Pkw sowie die dortige Oberleitung der Straßenbahn beschädigt worden. Durch die Polizei wurden umfangreiche Verkehrssperrungen um den Bereich der Einsatzörtlichkeit eingerichtet. Diese Sperrungen während der Bergungsarbeiten der Feuerwehr dauerten bis circa 17:15 Uhr.

Die beschädigten Fahrzeuge (3 Pkw, Mercedes, VW und Fiat) wurden von der Polizei abgeschleppt. In einem dieser Fahrzeuge befand sich bei dem Vorfall eine Person. Diese wurde leicht verletzt und musste nicht weiter behandelt werden.

Der Gesamtschaden wird momentan auf circa 200.000.- Euro geschätzt.

Das Kommissariat 13 (Brand- und Betriebsunfälle) prüft mögliche rechtliche Verstöße, die im Kontext mit dem Vorfall stehen könnten.

2189. Brand einer Baumaschine – Mittersendling

Am Montag, 25.12.2023, gegen 02:10 Uhr, wurde die Feuerwehr über einen Brand einer Baumaschine informiert. Sofort fuhren Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit. Auf einer dortigen Baustelle befand sich ein brennender Radlader, der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Nach den ersten Erkenntnissen entstand bei dem Brand ein Sachschaden von über 50.000.- Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Brand werden von der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Inninger Straße, Höglwörther Straße, Holzhausener Straße (Mittersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachkommissariat 4, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2190. Raubüberfall in einem Wohnhaus – Oberschleißheim

Am Freitag, 22.12.2023, gegen 07:00 Uhr, konnte ein bislang unbekannter Täter eine Eingangstür zu einem Wohnhaus gewaltsam öffnen. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten. Eine über 80-jährige Anwohnerin schlief zum Tatzeitpunkt und wachte auf. Als sie in das Wohnzimmer ging, sah sie den Täter und sprach diesen an. Daraufhin wurde sie von diesem zu Boden gestoßen und der unbekannte Täter entfernte sich vom Tatort.

Nach den ersten Ermittlungen konnte er bei der Tat Bargeld im Wert von über tausend Euro erbeuten. Die Anwohnerin blieb bei dem Vorfall unverletzt und sie alarmierte den Polizeinotruf 110. Sofort wurden über zehn Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, die über eine Stunde andauerten, wurden aufgenommen. Die Fahndung erbrachte keine Hinweise auf den Täter.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen der Kriminalpolizei durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,70 m groß, schlank, dunkel gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Inninger Straße, Dachauer Straße, Sonnenstraße, Am Isarbach, Feierabendstraße (Oberschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2191. Einbruch in ein Haus – Allach

Am Sonntag, 24.12.2023, zwischen 16:00 und 17:40 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus einbrechen, indem sie eine Terrassentüre gewaltsam öffneten. In dem Haus entwendeten sie Bekleidung, Schmuck und mehrere hundert Euro Bargeld. Nach der Tat entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Die Münchner Kriminalpolizei hat vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pfarrer-Grimm-Straße, Anton-Fehr-Straße, Bechtolsheimstraße (Allach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2192. Einbruch in ein Geschäft – Trudering

Am Sonntag, 24.12.2023, gegen 00:45 Uhr, konnte ein bislang unbekannter Täter in ein Geschäft einbrechen, indem er eine Hintertür gewaltsam öffnete. In dem Geschäft entwendete er Zigaretten und verschiedene Lose im Gesamtwert von über tausend Euro. Nach der Tat entfernte er sich unerkannt vom Tatort.

Vor Ort wurden Spurensicherungsmaßnahmen von der Münchner Kriminalpolizei durchgeführt und das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Truderinger Straße, Schmuckerweg (Trudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2193. Einbruch in eine Wohnung – Schwabing

Am Samstag, 23.12.2023, zwischen 17:40 Uhr und 20:20 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses einbrechen, indem sie eine Terrassentüre gewaltsam öffneten. In der Wohnung durchsuchten sie die Zimmer und entwendeten mehrere Handtaschen (im Wert von mehreren tausend Euro). Danach entfernten sie sich unerkannt aus der Wohnung.

In der Wohnung wurden Spurensicherungsmaßnahmen von der Münchner Kriminalpolizei durchgeführt und das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Siegesstraße, Wagnerstraße, Werneckstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2194. Zusammenstoß von Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Planegg

Am Freitag, 22.12.2023, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 59-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit einem Pkw Mini auf der Bahnhofstraße in Planegg. Dort betrat ein 85-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg plötzlich die Fahrbahn der Bahnhofstraße. Es kam daraufhin zu einem Zusammenstoß des Pkw mit dem Fußgänger.

Bei dem Unfall wurde der 85-Jährige frontal von dem Fahrzeug erfasst und dadurch verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An dem Pkw entstand ein Sachschaden von circa zweitausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

2195. Zusammenstoß von Straßenbahn und Fußgängerin; eine Person verletzt – Neuhausen

Am Freitag, 22.12.2023, gegen 17:30 Uhr, befand sich eine 58-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck im Bereich der Leonrodstraße. Dort betrat sie den Gleisbereich in der Mitte der Straße, wo zu diesem Zeitpunkt eine Straßenbahn fuhr. Der Straßenbahnfahrer leitete noch eine sogenannte Gefahrenbremsung ein, aber es kam dennoch zu einem Zusammenstoß mit der Fußgängerin.

Die Straßenbahn kollidierte mit der Front mit der Frau, wodurch sie auf die Fahrbahn gestoßen wurde. Sie wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Fahrgäste in der Straßenbahn wurden durch die Gefahrenbremsung nicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme durch die Münchner Verkehrspolizei gab es Beeinträchtigungen für den dortigen ÖPNV. Die Münchner Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen.

2196. Störung eines Gottesdienstes – Lehel

Am Sonntag, 24.12.2023, gegen 17:30 Uhr, fand in einer Kirche ein Gottesdienst statt. Dieser Gottesdienst wurde von vier Personen (2 Frauen, 24 Jahre mit Wohnsitz in Österreich und 25 Jahre mit Wohnsitz in München und 2 Männer, 30 Jahre mit Wohnsitz im Landkreis Berchtesgadener Land und 34 Jahre mit Wohnsitz im Landkreis Dachau) gestört, die plötzlich in der Kirche Transparente zeigten und mit einem Megafon Durchsagen machten.

Inhaltlich hatte diese Aktion mit dem Thema Tierschutz zu tun. Die vier Personen wurden mehrfach aufgefordert, die Kirche zu verlassen. Dies taten sie nicht und daraufhin wurden sie von den anwesenden Personen zum Ausgang gebracht und der Polizeinotruf 110 wurde verständigt.

Sofort fuhren mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit. Die vier Tatverdächtigen wurden zu einer Polizeiinspektion gebracht. Die Transparente und das Megafon wurden beschlagnahmt. Alle wurden wegen einer Störung der Religionsausübung und eines Hausfriedensbruchs angezeigt. Die 24-jährige Tatverdächtige mit Wohnsitz in Österreich musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro zahlen. Nach der Anzeigenerstattung und der weiteren polizeilichen Sachbearbeitung wurden alle wieder entlassen.

Die Münchner Kriminalpolizei (Kriminalfachdezernat 4 – Staatsschutz) führt die weiteren Ermittlungen.

2197. Zusammenstoß von Pkw und Straßenbahn; eine Person verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 25.12.2023, gegen 14:50 Uhr, fuhr ein 55-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw BMW auf der Arnulfstraße stadtauswärts. Zur gleichen Zeit fuhr eine Straßenbahn dort ebenfalls stadtauswärts auf den dortigen Gleisen in der Mitte der Fahrbahn.

Nach den ersten Erkenntnissen wollte der Pkw-Fahrer dort plötzlich verbotswidrig auf der Straße wenden. Die Straßenbahnfahrerin leitete daraufhin eine sogenannte Gefahrenbremsung ein. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die Straßenbahn mit der Fahrerseite des Pkw kollidierte. Zeugen alarmierten den Notruf, woraufhin Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden.

Der Pkw-Fahrer wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen und danach aufgrund seiner Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw wurde abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt über 20.000.- Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen, die circa eine Stunde andauerten.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

2198. Oberbürgermeister Dieter Reiter besucht die Polizeiinspektion 22 (Bogenhausen) an Weihnachten

Einen prominenten Besuch erhielt die Polizeiinspektion 22 (Bogenhausen) am Weihnachtstag. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter kam am Vormittag auf die Dienststelle und bedankte sich persönlich bei den Polizeibeamtinnen und -beamten, die am Heiligen Abend Dienst verrichteten.

Die Angehörigen der Weihnachtsschicht freuten sich sehr darüber. Der Oberbürgermeister zeigte damit, dass es ihm sehr wichtig ist, seine Wertschätzung allen gegenüber auszudrücken, die an diesem besonderen Abend Dienst leisten, damit die Stadt auch zu dieser Zeit sicher ist und sich alle feiernden Menschen auf eine funktionierende öffentliche Daseinsvorsorge verlassen können.

Die Besuche des Münchner Oberbürgermeisters bei einer Polizeiinspektion in München am 24. Dezember haben eine langjährige Tradition.

Auch die Dienststellenleiterin Polizeidirektorin Andrea Ortmayr betonte, dass sich die Münchner Bürgerinnen und Bürger 365 Tage im Jahr auf ihre Polizei verlassen können und dies ebenso auch an Weihnachten. Sie zeigte sich sehr erfreut über den Besuch des Münchner Stadtchefs und der damit verbundenen Wertschätzung der Polizei gegenüber.