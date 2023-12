HEILSBRONN. (1481) Im Zeitraum von Samstagnachmittag (23.12.2023) bis Montagmorgen (25.12.2023) brachten Unbekannte Graffitis in Heilsbronn (Lkrs. Ansbach) an einer Fassade und diversen weiteren Einrichtungen an. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



In der Zeit von 17:00 Uhr bis 08:00 Uhr sprühten die Unbekannten einen ca. 5m langen Schriftzug mit Palästinabezug sowie politische Symbole an eine Fassade in der Wollersdorfer Straße.

Zudem stellte die Beamten im Nahbereich Schmierereien an zwei Stromkästen, einem Trafohaus, einem Gartenzaun und einer Bushaltestelle fest. Hier wurden ebenfalls politische Symbole aufgesprüht.

Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 2500 Euro belaufen. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Janine Mendel