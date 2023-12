REGENSBURG. In der Zeit vom 23.12.23, 22:00 Uhr bis zum 25.12.23, 11:00 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Regensburger Restaurant in der Adolf-Schmetzer-Straße. Die Kriminalpolizei Regensburg bearbeitet diesen Fall und bittet zur Ergreifung der Täter um Mithilfe der Bevölkerung.

Im Zeitraum vom 23.12.23 bis zum 25.12.23 kam es zu einem Einbruch in ein Lokal in der Adolf-Schmetzer-Straße in Regensburg. Die bislang Unbekannten gelangten zwar in die Innenräume des Restaurants, flohen aber letztendlich ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Spurensicherung am Tatort und die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die Personen, Fahrzeuge oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden. Jeder Hinweis kann relevant sein!