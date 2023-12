REGENSBURG. In den frühen Morgenstunden des 24. Dezember kam es am Donaumarkt in Regensburg zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 22-jährigen Mannes. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Ein bislang unbekannter Mann sprach gegen 2:30 Uhr einen 22-jährigen Mann am Donaumarkt an. Im Verlauf der Unterhaltung schlug der Unbekannte dem 22-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Der mutmaßliche Täter konnte letztendlich mit dem Geldbeutel des Mannes, der einen dreistelligen Bargeldbetrag enthielt, in Richtung Innenstadt flüchten. Trotz der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Regensburger Polizei blieb die Suche nach dem Täter bislang erfolglos.

Der Täter soll circa 1,80 Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt sein. Er habe zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke und blaue Jeans getragen. Weiter auffällig seien sein Dreitagebart und seine braunen Haare gewesen.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt in diesem Fall. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen.