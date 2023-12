REGENSBURG. Am 24. Dezember brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Regensburg ein. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Regensburg und sucht Zeugen.

In der Fikentscherstraße in Regensburg ereignete sich an Weihnachten, im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 20:30 Uhr, ein Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur betroffenen Wohnung, durchwühlten sie und verließen den Tatort in unbekannte Richtung und ohne Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Spurensicherung am Tatort durchgeführt und leitet nun die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein!