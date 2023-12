HENGERSBERG. Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden und flüchtigem Verursacher

Am Montagabend, den 25.12.2023, gegen ca. 18 Uhr, kam es auf der B 533 bei Hengersberg zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden und drei beteiligten Fahrzeugen. Der Verursacher ist flüchtig.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Pkw, Audi in weiß/grau, die B 533 von Auerbach kommend in Richtung Hengersberg und überholte zwischen den Anschlussstellen Buch und Schwarzach einen anderen Pkw. Der Unfallverursacher übersah dabei einen entgegenkommenden roten Audi eines 53-Jährigen aus Bad Abbach. Der 53-jährige Autofahrer im Gegenverkehr bremste stark ab, kam ins Schlendern und führte ein Ausweichmanöver durch, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Überholenden zu verhindern. Der 53-Jährige fuhr auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen entgegenkommenden VW-Bus eines 23-Jährigen aus Deggendorf. Der Unfallverursacher berührte kein Fahrzeug der Unfallgeschädigten und folgte dem Verlauf der B 533 in Fahrtrichtung Autobahn.

Im Pkw des 53-Jährigen saßen noch drei weitere Familienangehörige, welche durch den Unfall teils schwer verletzt wurden. Der 23-jährige VW-Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Hubschrauber der Luftrettung zur Versorgung der Unfallgeschädigten war im Einsatz. Der Gesamtsachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf einen oberen 5-stelligen Bereich. Die Fahrzeuge mussten im Anschluss geborgen werden und wurden als Beweismittel sichergestellt. Ein Gutachter wurde zur Spurensicherung hinzugezogen.

Die B 533 war ab dem Unfallzeitpunkt bis 21:15 Uhr komplett gesperrt. Die Verkehrslenkung erfolgte durch die örtlichen Feuerwehren Schwarzach und Hengersberg.

Im Zuge der Unfallaufnahme konnte beim 53-Jährigen aus Bad Abbach eine Alkoholisierung festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Die ersten unbeteiligten Zeugenhinweise ergaben einen potentiellen Unfallverursacher aus dem Bereich Passau, bei welchem erste beweissichernde Maßnahmen, insbesondere eine Sicherstellung des Führerscheins, erfolgte. Die Maßnahmen erfolgten in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft.

Die Polizei Deggendorf hat die Ermittlungen hinsichtlich des Unfallhergangs und Bestimmung des Unfallverursachers aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung beitragen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Deggendorf unter der Rufnummer 0991/3896-0 zu melden.

(Veröffentlicht am 26.12.2023 um 06.35 Uhr)