OBERSTDORF. Am Abend des 25.12.23 kam es gegen 21:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Tiefenbach bei Oberstdorf.

Ein 26-Jähriger befuhr den Sesselweg mit seinem Pkw Renault in Richtung Tiefenbach. Bei leichtem Gefälle und Glatteis verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückengeländer. Durch den Aufprall wurden die Airbags des Pkw ausgelöst. Entgegen der ersten Einsatzmeldung wurde jedoch glücklicherweise niemand eingeklemmt. Neben dem Fahrer befanden sich noch zwei weitere Personen im Fahrzeug. Alle drei wurden verletzt und mussten in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. An dem Pkw entstand augenscheinlich Totalschaden. Neben der Polizei waren auch eine Vielzahl an Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Zudem wurde ein Streufahrzeug verständigt. Die Polizei Oberstdorf hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der (08322) 96040 zu melden. (PSt Oberstdorf)

