GÜNTERSLEBEN, LKR. WÜRZBURG. Ein Nachbar hat in der Nacht zum Montag einen lauten Knall sowie eine leichte Rauchentwicklung bemerkt. Der Täter hatte es offensichtlich auf die Tabakwaren und das Geld im Inneren eines Zigarettenautomaten abgesehen. Die Kripo Würzburg ermittelt in der Sache und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Der Automat wurde auf noch unbekannte Weise aufgesprengt, sodass der ebenfalls noch unbekannte Täter an die Zigaretten und auch das Bargeld gelangen konnte. Im Anschluss ist der Dieb mit der Beute geflüchtet. Dem Sachstand nach muss sich die Tat am Montag um 01:30 Uhr zugetragen haben. Der angegangene Verkaufsautomat befindet sich im Freien in der Fahrentalstraße unmittelbar vor dem Zugangsbereich zu den im Park angesiedelten Gastronomiebetrieben.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 3.000 Euro. Der Beuteschaden ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat sofort nach Bekanntwerden des Sachverhalts die Untersuchungen in der Sache übernommen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat im relevanten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Fahrentalstraße festgestellt?

Wer hat möglicherweise laute Geräusche in dieser Zeit gehört?

Wer hat verdächtige Fahrzeuge gesehen, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten?

Wer kann sonst Sachdienliches zur Tataufklärung beitragen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.