KRUMBACH (Schwaben). Im Tatzeitraum vom 23.12.2023, 18:30 Uhr bis 24.12.2023, 16:30 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Fahrradgeschäft in der Talstraße ein. Der oder die Täter begaben sich dabei über die Haupteingangstüre in den Ausstellungsraum und entwendeten dort vier hochwertige E-Mountainbikes. Der Entwendungsschaden beläuft sich zum jetzigen Zeitpunkt im unteren fünfstelligen Bereich. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Krumbach sowie den Kriminaldauerdienst (KDD) Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Memmingen übernommen. Zeugenhinweise über verdächtige Beobachtungen werden unter Tel. 08331/100-0 an die Polizei erbeten.

