BURGKUNSTADT, LKR. LICHTENFELS. Vier Unbekannte überfielen am frühen Sonntagmorgen in Burgkunstadt einen 20-Jährigen. Die Kriminalpolizei Coburg hat den Fall übernommen und sucht Zeugen.

Am frühen Sonntagmorgen, etwa zwischen 4 Uhr und 4.30 Uhr, kam es im Bereich des Bahnhofs in Burgkunstadt zu einem Überfall. Unbekannte lauerten einem 20-Jährigen aus dem Landkreis Coburg auf. Zu viert schlugen die Männer ihn zu Boden und nahmen ihm sein Bargeld ab. Über eine Stunde später fand ihn ein Passant und wählte den Notruf. Die Gesichtsverletzungen des 20-Jährigen mussten in einem Krankenhaus versorgt werden, aus seinem Geldbeutel fehlte ein zweistelliger Geldbetrag.

Bereits kurz zuvor soll es zwischen dem 20-Jährigen und seinen Kontrahenten in einem nahen Tanzlokal im Industriegebiet, In der Au, zu einem Streit gekommen sein. Der junge Mann beschreibt seine Angreifer mit südländischem Aussehen. Weiteres ist nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht zum Sonntag in dem Tanzlokal einen Streit bemerkt? Wer hat den Vorfall am Bahnhof beobachtet oder dort am frühen Morgen Personen gesehen? Bitte geben Sie Ihre Hinweise unter der Tel.-Nr. 09561/6450.