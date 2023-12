Einbruch in Gaststätte - Zigarettenautomat aufgebrochen

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Garage und einer Gaststätte verschafft. Die Täter brachen einen darin befindlichen Zigarettenautomaten auf und entkamen mit ihrer Beute unerkannt.

Am Freitag, zwischen 00.30 Uhr und 09.00 Uhr, hatten der oder die Täter zwei Fenster aufgehebelt und sich so Zugang zu einer Gaststätte in der Rottenberger Straße sowie zu einer benachbarten Garage verschafft. In der Gaststätte wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen und Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. In der benachbarten Garage wurde dem Sachstand nach nichts entwendet. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Aschaffenburger Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Pkw in Schlangenlinien auf A3 - Polizei stoppt fahruntüchtigen Autorfahrer - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 44-jähriger Autofahrer war am Freitagabend auf der A3 durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Verkehrsteilnehmer informierten die Polizei über das Fahrzeug, das in Schlangenlinien unterwegs war. Beamte der Verkehrspolizei beendeten die Fahrt. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach ermittelt nun wegen gleich mehrerer Delikte und bittet auch um Hinweise von Verkehrsteilnehmern, die das Fahrverhalten beobachtet haben oder möglicherweise hierdurch gefährdet oder geschädigt wurden.

Der 44-Jährige war am Freitagabend, gegen 18.45 Uhr mit seinem blauen Peugeot auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Das Fahrzeug fiel zu dieser Zeit zwischen der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost und dem Parkplatz Röthenwald auf, als dieses wiederholt seine Fahrspur verließ. Beamte der Verkehrspolizei beendeten die Fahrt und stellten im Zuge der folgenden Kontrolle Anhaltspunkte für eine Fahruntüchtigkeit des Mannes fest. Dieser wurde daher einer ärztlichen Untersuchung unterzogen und auch eine Blutentnahme durchgeführt.

An dem Fahrzeug stellten die Beamten Unfallspuren fest, deren Entstehung noch unklar ist. Nachdem der Mann mehrere Gramm Amphetamin mit sich führte, zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss sich dieser nun wegen gleich mehrerer Delikte in einem Strafverfahren verantworten.

Verkehrsteilnehmer, die Beobachtungen hierzu gemacht haben oder möglicherweise durch das Fahrverhalten gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2530 mit der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach in Verbindung zu setzen.

Gegenstände auf Fahrbahn geworfen - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

ASCHAFFENBURG. Am Freitagabend hat ein Mann Gegenstände aus einer Wohnung auf die Straße geworfen. Die Aschaffenburger Polizei nahm den Mann in Gewahrsam und bittet nun Zeugen und mögliche Geschädigte sich zu melden.

Am Freitagabend, gegen 18.20 Uhr, hat ein Mann mehrere Gegenstände, wie Einmachgläser und eine Thermoskanne aus dem Fenster auf die Frohsinnstraße geworfen. Abgesehen von den geworfenen Gegenständen selbst wurden bislang keine weiteren Schäden bekannt. Beamte der Aschaffenburger Polizei nahmen den Mann in Gewahrsam. Er wurde inzwischen in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.

Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und bittet auch Zeugen sowie möglicherweise geschädigte oder gefährdete Verkehrsteilnehmer sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, den 15.12.2023, ab 21.00 Uhr und vergangenen Freitag, bis 13.30 Uhr, wurde ein schwarzer Audi A3 beschädigt. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit in der Grabenstraße.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Freitag, 22:00 Uhr, und Samstag, 07:30 Uhr, wurde ein Gartenzaun im Rentingweg großflächig mit gelber Farbe besprüht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagvormittag, zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr, wurde ein schwarzer Dodge Ram beschädigt. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Daimlerstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, OT RÜCK, LKR. MILTENBERG. Am Samstag wurde ein grauer Seat Tarraco auf dem Parkplatz eines Getränkehandels in der Toni-Schecher-Straße beschädigt. Das Auto stand dort in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:20 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.