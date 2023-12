Bayerbach / Lkr. Landshut: Am 23.12.2023 kam es am Vormittag zu einem Vollbrand einer Scheune; es waren keine Personen oder Tiere in Gefahr.

Bei dem Vollbrand der Scheune war die Freiwillige Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort. Es waren keine Personen oder Tiere in Gefahr. Letztendlich brannten 2 Scheunen aus. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen.