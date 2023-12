HEROLDSBACH, LKR. FORCHHEIM. Freitagnacht schlugen mehrere Unbekannte einen 16-Jährigen auf dem Nachhauseweg nieder um ihn auszurauben. Der junge Mann hatte jedoch kein Bargeld bei sich. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Bamberg und sucht nach Zeugen.

In der Nacht zum Samstag, gegen 0.45 Uhr, fuhr der 16-Jährige mit dem Bus von Forchheim nach Heroldsbach. Bereits im Bus traf er auf vier Jugendliche. Diese verließen in Heroldsbach an der Haltestelle „In der Hub“ mit dem 16-Jährigen den Bus und folgten ihm. Am Kübellohberg sprachen ihn die Unbekannten an und fragten nach Geld. Als der 16-Jährige die Frage verneinte, schlug ihn einer der Jugendlichen unvermittelt nieder. Auf dem Boden liegend traten die Täter noch auf den jungen Mann ein. Nachdem sie in seinem Geldbeutel nicht fündig wurden, flüchteten alle Vier unerkannt.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat noch in der Nacht in die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zum versuchten Raub machen? Die Ermittler suchen insbesondere nach Personen, die gegen 0.45 Uhr ebenfalls die Buslinie 206 von Forchheim nach Heroldsbach benutzt haben. Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Bamberger Kripo.