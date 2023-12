NIEDERBAYERN. Im Zeitraum von Freitag, 22.12., 18:00 bis Samstag, 23.12.2023, 05:00 Uhr wurden der Polizeieinsatzzentrale Niederbayern insgesamt 63 unwetterbedingte Einsätze bekannt.

Dabei handelte es sich überwiegend um entwurzelte Bäume bzw. herabgefallene Äste, wobei zweimalig auch der Verkehr auf der BAB A 3 beeinträchtigt wurde. So stürzte ein Baum auf den Abfahrast an der Anschlussstelle Passau Süd und ein weiterer auf die Richtungsfahrbahn Österreich zwischen den Anschlussstellen Iggensbach und Garham/Vilshofen. Nachdem zwei Fahrzeuge mit dem Baum kollidiert waren, musste die Richtungsfahrbahn der Autobahn bis zur Beseitigung des Baums und Abschleppung der Fahrzeuge temporär gesperrt werden.

In Untergriesbach stürzte ein, an einem Gebäude aufgestelltes, Gerüst aufgrund des Sturms teilweise in sich zusammen. Um eine weitere Gefährdung auszuschließen wurde der Rest des Gerüstes von Feuerwehrkräften kontrolliert zu Fall gebracht.

In Bad Abbach wurde der Einsatz eines Großaufgebots an Feuerwehr notwendig, als der Sturm das Dach eines Verbrauchermarktes in der Finkenstraße abdeckte. Der geschätzte Sachschaden dürfte sich hierbei auf einen sechsstelligen Eurobetrag belaufen.

Glücklicherweise wurden im Zusammenhang mit der Unwetterlage bislang keine schwerwiegenderen Verletzungsfolgen bekannt.

Veröffentlicht am Samstag, 23.12.2023, 05:10 Uhr