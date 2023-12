LINDAU. Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am heutigen Freitag gegen 17:00 Uhr in der Friedrichshafener Straße in Lindau.

Nach bisherigem Ermittlungsstand überquerte eine 86-jährige Dame zu Fuß die Straße und wurde von einem stadteinwärts fahrenden PKW frontal erfasst. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 87-jährige Fahrer des Mercedes erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst vor Ort betreut werden. An der Unfallstelle war ein von der Staatsanwaltschaft Kempten bestellter Gutachter vor Ort, der mit der Rekonstruierung des Unfallhergangs beauftragt wurde. Die Friedrichshafener Straße war zwischen dem Aeschacher Knoten und der Schönauer Straße voll gesperrt. (PI Lindau)

