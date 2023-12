2741 – Unfallflucht

Lechhausen – Im Zeitraum von Mittwoch (20.12.2023), 12.00 Uhr bis Donnerstag (21.12.2023), 12.00 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße abgestellten Nissan eines Anwohners. Anschließend entfernte sich der Unbekannte ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt jetzt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, um Hinweise unter 0821/323-2310.

2742 – Sachbeschädigung

Kriegshaber – Am Donnerstag (21.12.2023), gegen 13.30 Uhr, setzten ein oder mehrere unbekannte Täter einen Papiercontainer in der Familie-Einstein-Straße in Brand. Die Feuerwehr konnte den Papiercontainer schnell ablöschen. Es entstand ein Sachschaden von circa 350 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2610 mit der Polizeiinspektion Pfersee in Verbindung zu setzen.

2743 – Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Oberhausen – Am Donnerstag (21.12.2023) fuhr ein 55-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Donauwörther Straße. Er war alkoholisiert.

Einsatzkräfte kontrollierten gegen 12.00 Uhr den 55-Jährigen, da dieser in unsicherer Fahrweise unterwegs war und beim Absteigen gegen eine einfahrende Straßenbahn fiel. Der 55-Jährige wurde bei dem Sturz nicht verletzt. An der Straßenbahn entstand kein Schaden. Ein bei dem Mann durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille.

Gegen den 55-Jährigen wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

2744 – Unfallflucht

Oberhausen – Am Donnerstag (21.12.2023), zwischen 07.30 Uhr und 08.00 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen, im Talweg geparkten Mazda, und entfernte sich anschließend, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Oberhausen ermittelt jetzt wegen Unfallflucht und bittet unter 0821/323-2510 um Hinweise.

2745 - Trickbetrug

Hochfeld – Bereits am Montag (18.12.2023), gegen 09.30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Konrad-Zuse-Straße ein Trickbetrug.

Eine 30-jährige Dame wurde auf dem Parkplatz von einer vermeintlichen Wahrsagerin angesprochen, da diese schlechte Energie bei der 30-Jährigen festgestellt haben wollte.

Durch einen Vorwand brachte die Wahrsagerin die 30-Jährige dazu ihr Bargeld und Schmuck in ein Tuch einzuwickeln. Die Wahrsagerin entwendete durch einen Trick dabei das Geld und den Schmuck. Dies bemerkte die 30-Jähriger als sie, wie von der vermeintlichen Wahrsagerin empfohlen, das Tuch nach mehreren Tagen wieder öffnete. Anstatt dem Bargeld und dem Schmuck, befanden sich nur noch Servietten in dem Tuch.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trickbetruges. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2746 – Alkoholisierter Pkw-Fahrer

Oberhausen – Am Donnerstag (21.12.2023), gegen 17.00 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in der Donauwörther Straße einen Pkw-Fahrer, da dieser während der Fahrt ein Handy benutzte.

Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Alkoholtest an einem gerichtverwertbaren Atemalkoholgerät ergab einen Wert von fast 0,6 Promille.

Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren.