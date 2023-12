2733 – Ladendieb

Innenstadt – Am Mittwoch (20.12.2023) wurde ein 22-jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl erwischt.

Ein Mitarbeiter beobachtete gegen 13.30 Uhr den Mann in einem Einkaufscenter am Willy-Brandt-Platz dabei, wie er mehrere Mobiltelefone in einem Rucksack verstaute, nachdem er die Diebstahlsicherung entfernte. Die verständigten Einsatzkräfte nahmen die Personalien des Mannes auf. Gegen ihn wird jetzt wegen Diebstahl ermittelt.

2734 – Brand in Wohnung

Kriegshaber – Am Mittwoch (20.12.2023), gegen 23.30 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung über einen Wohnungsbrand.

Als die Einsatzkräfte an dem Mehrfamilienhaus in der Lilienstraße eintrafen, stellten sie bereits starken Brandgeruch fest. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelangten mittels Drehleiter in die Wohnung und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall nun zur Brandursache.

2735 – Unfallflucht

Lechhausen – Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich im Zeitraum von Sonntag (17.12.2023), 17.00 Uhr bis Montag (18.12.2023), 16.00 Uhr, eine Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Dr.-Nick-Straße einen Holzzaun und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen.

2736 – Unfallflucht

Hochfeld – Am Mittwoch (20.12.2023), zwischen 08.00 Uhr und 15.15 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen, im Alten Postweg geparkten, Opel Agila und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 an die Polizeiinspektion Augsburg Süd zu wenden.