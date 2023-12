Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

HELMBRECHTS, LKR. HOF. Am frühen Freitagmorgen schlugen im Landkreis Hof wieder Zigarettenautomatenaufbrecher zu. Im Rahmen der Fahndung wurden drei Georgier festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof sitzen diese jetzt in Untersuchungshaft.

Am Freitagmorgen, gegen 3.30 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin in der Ganghoferstraße im Ortsteil Enchenreuth drei Männer, die sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Die alarmierte Polizeistreife stellte wenig später fest, dass der komplette Automat von der Wand gehebelt und gestohlen wurde. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung traf eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Münchberg in Helmbrechts auf einen Audi A6 mit polnischer Zulassung. Bei der Kontrolle von Fahrzeug und Insassen kam schließlich eine größere Menge Münzgeld zum Vorschein. Da die drei Georgier (23, 32, 38 Jahre alt) hierfür keine plausible Erklärung hatten, entstand der dringende Tatverdacht des Diebstahls gegen sie. Sie stehen auch im Verdacht, in derselben Nacht zwei weitere Automaten im nahen Issigau aufgebrochen zu haben. Die Beamten der Polizeiinspektionen Münchberg und Hof nahmen die Männer gemeinsam fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof wurden sie noch am Freitagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen das Trio erließ.

Bei der Kriminalpolizeiinspektion Hof ist eigens für die umfangreichen Ermittlungen in der Serie von Automatenaufbrüchen und -diebstählen die Ermittlungsgruppe „Rauch“ installiert. Diese bearbeitet bereits über zehn Fälle im Großraum Hof und prüft nun Tatzusammenhänge mit weiteren Fällen im oberfränkischen Bereich.