Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

KROMBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte gewaltsam in ein Firmengebäude eingestiegen und haben Bargeld entwendet. Die Polizei Alzenau sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Einbruch zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Freitag, 03:30 Uhr. Der Firmeninhaber stellte die durchwühlten Räume fest und verständigte die Polizei. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Gebäude. Mit Bargeld von mehreren tausend Euro konnten diese unerkannt entkommen.

Die Polizei Alzenau bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06023/944-0.

Zusammenstoß von Kind und Pkw - 8-Jähriger schwer verletzt

KROMBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen wurde ein 8-jähriger Junge von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Alzenauer Polizei.

Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 07.50 Uhr. Dem Sachstand nach rannte der 8-Jährige auf dem Weg zum Schulbus auf und über die Hauptstraße und kollidierte hier mit einem passierenden Pkw. Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß u. a. im Schulterbereich verletzt. Der Rettungsdienst war umgehend vor Ort und brachte das Kind in ein Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort versorgt.

Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

Unsichere Fahrweise - Zeuge teilt "Schlangenlinienfahrerin" mit - Fahrerin alkoholisiert

EICHENBÜHL, LKR. MILTENBERG. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer machte sich Sorgen, als er einen Pkw mit unsicherer Fahrweise feststellte und verständigte die Polizei. Die Fahrerin des Autos stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss.

Die 61-Jährige fuhr mit ihrem Pkw von Pfohlbach in Richtung Eichenbühl, wobei die Frau mehrmals nach links auf die Gegenfahrbahn kam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Pkws stark abbremsen. Gegen 17:00 Uhr kam die alkoholisierte Frau in einer Linkskurve schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab um kam hier zum Stehen. Beamte der Miltenberger Polizei kontrollierten die Frau und stellten neben deutlichen Ausfallerscheinungen auch eine Alkoholisierung von über einem Promille im Vortest fest.

Die Dame musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr haben die Beamten eingeleitet.

Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten ggf. gefährdet wurden, werden gebeten sich unter Tel. 09371/945-0 mit der Polizeiinspektion Miltenberg in Verbindung zu setzen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

JOHANNESBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagabend gegen 18:20 Uhr touchierte ein 33-Jähriger, der auf der Aschaffenburger Straße bei Rauenthal in Richtung Johannesberg fuhr, mit seinem weißen Smart die Außenleitplanke. Grund war ein unbekanntes Fahrzeug im Begegnungsverkehr, welches zu weit auf seinem Fahrstreifen war.

ASCHAFFENBURG / STRIETWALD. Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde im Waldbrunnenweg der Briefkasten eines Einfamilienhauses aufgebrochen und beschädigt.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 10:30 Uhr, wurde in der Inselstraße das Spiegelglas des linken Außenspiegels eines grauen Peugeot entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum vom 15.12.2023, 18:00 Uhr, bis Donnerstag (22.12.2023), 17:15 Uhr, wurden in der Alzenauer Straße an drei Pkws eine oder mehrere Fensterscheiben eingeschlagen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Mittwochabend, ab 20.00 Uhr, und Donnerstagvormittag, um 10.00 Uhr, wurde ein Kaugummiautomat entwendet. Der Automat war an einer Mauer in der Römerstraße befestigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.