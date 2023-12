2183. Festnahmen wegen Handel mit Betäubungsmitteln – Ramersdorf

Im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen des Kommissariats 82 (Betäubungsmitteldelikte) ergab sich der Verdacht des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen einen 40-Jährigen mit Wohnsitz in München. Durch die umfangreichen Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise auf mögliche Tatbeteiligungen, eines 43-jährigen, einer 36-jährigen sowie einer 32-jährigen Tatverdächtigen, alle mit Wohnsitzen in München.

Durch die erlangten Erkenntnisse wurden über die Staatsanwaltschaft München I beim Amtsgericht München mehrere Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen erwirkt, welche am Freitag, 13.12.2023, vollzogen wurden. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 40-jährigen Tatverdächtigen konnte dieser unmittelbar vor dem Konsum von Betäubungsmitteln angetroffen werden. Der 40-Jährige wurde durch Kräfte des Polizeipräsidiums München festgenommen. Im Anschluss wurde seine Wohnung durchsucht. Dort wurden weitere Betäubungsmittel und mehrere zehntausend Euro Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt.

Zeitgleich wurden die weiteren Wohnungen der übrigen Tatverdächtigen durchsucht. Hier konnten ebenfalls Betäubungsmittel sowie insgesamt mehrere tausend Euro Bargeld aufgefunden werden. Bei dem Vollzug der Durchsuchungen wurde die Münchner Polizei durch das Bayerische Landeskriminalamt unterstützt.

Die Tatverdächtigen wurden wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln angezeigt, der 43-Jährige und die 36-Jährige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen den 40-Jährigen und die 32-Jährige wurde am Folgetag durch die Ermittlungsrichterin Haftbefehl erlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 82 (Rauschgiftdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

2184. Verkehrsunfall mit Doppeldeckerbus; drei Personen verletzt – Schwabing

Am Donnerstag, 21.12.2023, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Busfahrer (Wohnsitz Landkreis München) mit einem Omnibus, Guleryuz, auf der Schleißheimer Straße stadtauswärts. Dort hielten ein 63-jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Mercedes, ein 37-jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kleintransporter, Renault, als auch ein 21-jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, BMW, verkehrsbedingt an der dort befindlichen und zu diesem Zeitpunkt roten Ampel.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Omnibus und dem Mercedes, wodurch der Pkw auf den Kleintransporter geschoben wurde, der wiederum gegen den BMW gedrückt wurde.

In der Folge des Unfalls kam der Bus von der Fahrbahn ab, kollidierte mit drei weiteren Pkw (Fiat, Audi, BMW), die am rechten Fahrbahnrand geparkt waren, überfuhr zwei Verkehrszeichen und kam schlussendlich an der Fassade eines Ladengeschäftes zum Stehen.

Durch den Unfall wurden der 55-jährige Fahrer, ein 55-jähriger weiblicher Fahrgast und eine 25-Jährige, die sich zur Unfallzeit in dem geparkten Pkw Audi befand, leicht verletzt.

Der Omnibusfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht und die 55-Jährige, als auch die 25-Jährige wurden nach ambulanter Versorgung vor Ort wieder entlassen.

Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Schleißheimer Straße für mehrere Stunden beidseitig gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Verkehrspolizei München hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

2185. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Keller – Sendling

Am Donnerstag, 21.12.2023, gegen 03:00 Uhr, meldete ein Zeuge einen Einbruch in die Kellerräumlichkeiten unter seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Als er in den Keller ging, konnte er eine ihm unbekannte männliche Person in einem Kellerraum antreffen. Er versperrte daraufhin den Kellerraum von außen, alarmierte den Polizeinotruf 110 und wartete das Eintreffen der Polizeibeamten ab.

Zwischenzeitlich flüchtete der bislang unbekannte Täter offensichtlich über ein kleines Kellerfenster. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 43-jähriger Tatverdächtiger mit rumänischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland in der Nähe festgenommen werden. Er wurde wegen des Verdachts des Einbruchs angezeigt.

Der 43-Jährige wurde nach Abschluss der Sachbearbeitung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und er wird im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Insgesamt wurden in dem Mehrfamilienhaus bei mehr als fünf Kellerabteilen Einbruchsspuren festgestellt. Ob etwas entwendet werden konnte, ist Gegenstand der aktuell geführten Ermittlungen. Diese führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

2186. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl von Getränkekisten – Aubing

Am Donnerstag, 21.12.2023, gegen 20:30 Uhr, wurde eine zivile Streife der Polizeiinspektion 45 (Pasing) auf einen, wie sich später herausstellte, 33-jährigen Mann mit ukrainischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufmerksam, welcher mit zwei Getränkekisten mit leeren Flaschen umherlief. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 33-Jährige kurz zuvor die beiden Kisten aus dem Außenlager eines nahegelegenen Verbrauchermarkts entwendet hatte.

Er wurde wegen eines Diebstahls angezeigt und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

2187. Brand in einer Wohnung – Ottobrunn

Am Donnerstag, 21.12.2023, kurz vor 21 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Ottobrunn in einer dortigen Wohnung zu einem Brand in einem Zimmer. Die verständigte Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Die Bewohnerin befand sich zum Brandzeitpunkt in der Wohnung und wurde schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Brand entstand ein Schaden von mehreren 10.000.- Euro insbesondere aufgrund der Verrußungen in der Wohnung.

Das Kommissariat 13 (Brandfälle) hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.