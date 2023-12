Zu den etablierten Medaillengewinnerinnen bei der Bayerischen Polizei gehört seit Jahren Ramona Hofmeister, die gemeinsam mit Nawrath die Ausbildung für Wintersportler am Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei in Ainring durchlaufen hat. Die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von 2018 präsentierte sich auch in diesem Jahr pünktlich zum Saisoneinstieg in Topform und fuhr gleich bei den ersten beiden Weltcuprennen zwei Siege im Parallel Riesenslalom ein.

Aber auch junge Sportler, welche sich erst seit kurzem im Förderprogramm befinden, ließen von sich hören. Die Rodlerin Saskia Schirmer begann 2021 die Ausbildung zur Polizeimeisterin, die für Spitzensportler auf fünf Jahre gestreckt ist. Die Berchtesgadenerin, die im Doppelsitzer-Wettbewerb der Frauen an den Start geht, fuhr bei ihren ersten drei Weltcuprennen ihrer jungen Karriere bereits drei Mal aufs Podium. Dabei stand die Polizeimeisteranwärterin noch im vergangenen Jahr vor einer unsicheren Zukunft, da ihre damalige Partnerin aus gesundheitlichen Gründen gezwungen war, ihre sportliche Laufbahn zu beenden. Doch anstatt aufzugeben, fand die 20-Jährige in Dajana Eitberger eine neue Teampartnerin. Die beiden Athletinnen harmonierten sofort auf der Bahn und können nun optimistisch auf die weitere Saison mit dem Höhepunkt einer Heim-WM im sächsischen Altenberg schauen. Der Doppelsitzer-Wettbewerb der Frauen ist bei den Winterspielen 2026 in Cortina erstmalig im Olympischen Programm und so könnte dem bayerischen Rodel-Duo auch auf lange Sicht noch eine erfolgreiche Zukunft bevorstehen.

Neben Schirmer waren noch weitere junge Kufensportler in ihren Nachwuchsserien erfolgreich. Der 19-Jährige Gabriel Groß erreichte im ersten Neo-Senioren Weltcup seiner Karriere Gleich einen Sieg im Massenstart. Die 17-Jährige Skeleton-Pilotin Marie Angerer gewann bisher zwei Rennen in der Omega Youth Series, welche als Qualifikationsrennen für die Olympischen Jugendspielen (YOG) im südkoreanischen Pyeongchang gelten. Die Tochter des ehemaligen Bob Piloten Karl Angerer (Olympia 8.) gehört daher bei der YOG zum Favoritenkreis. Ebenfalls im Skeleton erfolgreich war Sarah Schwab. Die 26-Jährige, die vor 4 Jahren vom Bobsport zum Skeleton gewechselt ist, erreichte in Winterberg den dritten Europacupsieg ihrer Karriere. In den Fußstapfen von Philipp Nawrath bewegt sich aktuell Biathlet Leonard Pfund. Der 20-jährige Bad Tölzer siegte beim IBU Cup der Junioren im italienischen Ridnaun im Sprint und hat damit auch Ambitionen, beim IBU Cup der Erwachsenen mitzumischen.

Aber auch außerhalb von sportlichen Wettbewerben erreichte ein Polizeisportler eine besondere Leistung. Der Freestyle-Snowboarder Noah Vicktor, der auf die Disziplin Big Air spezialisiert ist, schaffte als erster Deutscher fünf Drehungen um die eigene Achse am Stück und landet danach sauber im Schnee. Der Trick nennt sich „Backside 1800 melon“. Weltweit haben diesen bisher nur wenige Snowboarder geschafft. Vicktor, der erst im vergangenen Sommer nach absolvierter Ausbildung zum Polizeimeister ernannt wurde, zählt nun auch zu diesem elitären Kreis. Der Freilassinger hat zwei Jahre intensives Training dafür gebraucht! Von seinem Kunststück machte er ein Video mit seiner Helmkamera, welches in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit erregte. Nun möchte der 22-Jährige den Sprung auch bei einem offiziellen Weltcup vorzeigen.