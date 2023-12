HILPOLTSTEIN. (1473) Am Donnerstagnachmittag (21.12.2023) kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Greding (Lkrs. Roth) zu einem Brand. Durch die Rauchentwicklung wurden insgesamt 9 Personen leicht verletzt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 16:30 entwickelte sich im Keller einer Gemeinschaftsunterkunft in der Malergasse aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand.

Durch die Rauchentwicklung wurden 3 Erwachsene und 6 Minderjährige im Alter zwischen einem und 16 Jahren in Form einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Sämtliche Personen konnten bereits nach kurzer ärztlicher Begutachtung wieder aus der Behandlung entlassen werden.

Ein Gebäudeschaden entstand durch das Brandgeschehen nicht.

Alle Bewohner der Unterkunft konnten, nachdem das Gebäude durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Greding durchgelüftet wurde, wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache des Brandgeschehens wurden noch vor Ort durch das Fachkommissariat und Beamte der Spurensicherung der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach aufgenommen.

Eine vorsätzliche Brandlegung kann nach kriminalpolizeilichen Erkenntnissen ausgeschlossen werden, es wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung und der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.



