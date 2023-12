COBURG. Am Donnerstagabend brachen Unbekannte in das Landratsamt Coburg ein und stahlen Bargeld. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Zeuge entdeckte am späten Donnerstagabend ein beschädigtes Fenster am Gebäude des Landratsamtes in der Wilhelm-Ruß-Straße und verständigte die Polizei. Die Täter hatten sich vermutlich im Zeitraum zwischen 20.15 Uhr und 22.35 Uhr Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Anschließend öffneten sie gewaltsam einen Kassenautomaten und stahlen tausende Euro Bargeld, bevor sie unerkannt flüchteten. Der genaue Summe muss noch geklärt werden, dürfte sich aber vermutlich im niedrigen fünfstelligen Bereich bewegen.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen. Wer am Donnerstagabend in der Wilhelm-Ruß-Straße Wahrnehmungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg.