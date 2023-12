Diebstahl aus Keller - Polizei warnt: "Lassen sie keine Türen unversperrt!"

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein bislang Unbekannter hat aus einem unversperrten Kellerraum Tabak entwendet und in einem Pkw einen Teil der Armatur beschädigt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Unbekannter durch die unversperrte Kellertüre in ein Einfamilienhaus in der Adalbertstraße gelangt und hat von dort Tabak entwendet. In einem unversperrten Pkw, der im Hof abgestellt war, wurde zudem ein Plastikteil an der Armatur abgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Bereich.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 zu melden.

Einbruch in Getränkemarkt - Wer hat etwas gesehen?

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht auf Donnerstag ist ein bislang Unbekannter in einen Getränkemarkt eingebrochen. Der Täter öffnete gewaltsam die Türe und entwendete Zigaretten und Spirituosen.

Dem Sachstand nach hat der Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen, gegen 02:15 Uhr, die Türe eines Getränkemarktes in der Straße "Klinger" gewaltsam geöffnet. Hier entwendete er Zigaretten und Spirituosen im Wert eines unteren fünfstelligen Betrags. Im Anschluss flüchtete er mit einem Fahrzeug.

Wer zur Tatzeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 06023/944-0 mit der PI Alzenau in Verbindung zu setzen.

Schwerer Verkehrsunfall - beide Fahrer schwer verletzt

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws am Donnerstagmorgen hatte eine Vollsperrung zu Folge. Die beiden Fahrer wurden hierbei schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Miltenberg.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr eine 61-Jährige gegen 05:30 Uhr mit ihrem Opel die Erftalstraße in Richtung Martinsbrücke. Als diese kurz vor der Brücke nach links auf die Auffahrt zur Jahnstraße abbiegen wollte, übersah diese den entgegenkommenden Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei wurde vor Ort durch die örtliche Feuerwehr Bürgstadt unterstützt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn gesperrt.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag, zwischen 16:00 Uhr und 23:00 Uhr, wurde ein Silo-Motor von einer Baustelle in der Bahnhofstraße entwendet.

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch, um 12:10 Uhr, fuhr ein bislang Unbekannter im Sälzerweg mit seinem Pkw gegen einen am Straßenrand geparkten Rettungswagen. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt und hinterließ eine verkratzte Türe.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLINGENBERG AM MAIN, OT TRENNFURT, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag wurde in der Alexander-Wiegand-Straße, Ecke Alemannenstraße zwischen 07:00 Uhr und 15:00 Uhr ein abgestelltes schwarz-weißes Herrenfahrrad der Marke Ghost entwendet.

OBERNBURG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 13:00 Uhr und Mittwoch 12:30 Uhr wurde auf dem Edeka-Parkplatz in der Oberen Wallstraße ein geparkter roter Mitsubishi mit Erde beschmiert und Ästen beworfen. Hierdurch entstanden Kratzer im Lack.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

GROßHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Mittwochmorgen zwischen 08:00 Uhr und 09:15 Uhr wurde der linke Außenspiegel sowie die Fahrertüre eines VW Golfes beschädigt. Das Fahrzeug parkte in der Schafgasse.

MILTENBERG. Am Mittwochnachmittag, gegen 14:50 Uhr missachtete in der Mainstraße ein Kleintransporter mit einer ausländischen Zulassung die Vorfahrt eines blauen VW Touran. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die 62-jährige VW-Fahrerin ein Ausweichmanöver einleiten und touchierte hierbei einen Metallpfosten. Der Kleintransporter entfernte sich von der Unfallstelle ohne Anzuhalten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.