RETZBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Seit dem Donnerstagvormittag wird ein 28-Jähriger vermisst, der sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei Marktheidenfeld sucht nach dem Mann und bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise auf eine Straftat liegen derweil nicht vor.

Der 28-jährige hat am Donnerstagmorgen die Wohnung in Birkenfeld verlassen. Zuletzt hielt er sich am Bahnhof in Retzbach auf und ist seither verschwunden. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Daher bittet die Polizei nun auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von dem Vermissten liegt folgende Beschreibung vor:

172 cm groß mit schlanker Statur

Kurze dunkle Haare

Starke Akne im Gesicht

Trug zuletzt eine dunkle Jeans, eine blaue Jacke mit Fleecekragen sowie rehbraune Schuhe

Wer den 28-Jährigen seither gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09391/9841-0 mit der Polizeiinspektion Marktheidenfeld in Verbindung zu setzen.