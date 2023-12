FÜRTH. (1472) Am frühen Sonntagmorgen (17.12.2023) ereignete sich in der Fürther Innenstadt eine körperliche Auseinandersetzung, in dessen Verlauf ein Mann schwere Verletzungen erlitt. Die Fürther Kriminalpolizei konnte einen Tatverdächtigen ermitteln und bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 02:30 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 39 und 49 Jahren in der Hirschenstraße / Ecke Marienstraße aus noch nicht geklärter Ursache in Streit. Im Verlauf der Streitigkeit soll der 39-Jährige seinen Kontrahenten zu Boden geschlagen haben. Zudem soll er den möglicherweise bewusstlosen 49-Jährigen unter anderem mit Füßen gegen den Kopf getreten und weiter mit Fäusten attackiert haben. Danach flüchtete der 39-Jährige zunächst.

Der verletzte Mann erlitt schwere Kopfverletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Im Zuge der Ermittlungen, welche durch das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei geführt werden, gelang es den 39-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt.

Die Fürther Kriminalpolizei bittet Zeugen, welche das Geschehen möglicherweise beobachtet haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold