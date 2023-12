SCHIERLING, LKR. REGENSBURG. Am Mittwoch, 20. Dezember, in den frühen Abendstunden, versuchte ein Unbekannter die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts in Schierling einzuschlagen. Der Täter floh ohne Beute. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Anwohner wurden gegen 20:15 Uhr durch den Lärm der Schläge gegen das Schaufenster auf den Einbruchversuch am Rathausplatz aufmerksam und verständigten die Polizei. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Der verursachte Schaden an der einbruchshemmenden Scheibe wird auf einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort und übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein!