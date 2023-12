REGENSBURG. Von 19. Dezember auf 20. Dezember haben bislang unbekannte Täter in Geschäftsräume im Regensburger Norden eingebrochen. Ohne nennenswerte Beute brachten die Taten den Tätern jedoch wenig. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, brachen bislang unbekannte Täter in Geschäftsräume eines Kaminofenvertriebs in der Abensstraße und in eine Steuerkanzlei in der Bruderwöhrdstraße ein. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten, durften aber feststellen, dass keinerlei Gegenstände von Wert oder Bargeld aufzufinden waren. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, sich unter der 0941/5062888 zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein.