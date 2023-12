DETTINGEN / BAB 7. Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 7 in nördliche Fahrtrichtung. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden gesperrt.

Am 21.12.2023 gegen 06:20 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit einem Kleintransporter die BAB 7 in nördlicher Fahrtrichtung. Zwischen den Anschlussstellen Berkheim und Dettingen kam er zunächst aus Unachtsamkeit zu weit nach links über die Mittellinie. Aufgrund eines zu starken Lenkmanövers nach rechts schaukelte sich sein Transporter auf und kippte schließlich auf die linke Seite. Das Fahrzeug blieb quer zur Fahrbahn liegen, sodass die komplette Fahrbahn blockiert wurde. Der Fahrer konnte mit Hilfe eines Ersthelfers über die Beifahrerseite herausklettern und kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Die Feuerwehr Erolzheim war unmittelbar nach dem Unfallzeitpunkt zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort. Aufgrund der langwierigen Bergungsarbeiten musste die komplette Fahrbahn Richtung Norden für etwa vier Stunden gesperrt werden. Eine Ableitung an der Anschlussstelle Berkheim wurde durch die Autobahnmeisterei Memmingen eingerichtet. (APS Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).