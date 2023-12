FÜRTH. (1470) Unbekannte beschmierten in der Nacht zum Donnerstag (21.12.2023) den Haupteingang sowie die Fassade des Amtsgerichts Fürth mit Farbe. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Mutmaßlich gegen 01:50 Uhr traten unbekannte Personen an das Amtsgericht Fürth heran und beschmierten den in der Hallstraße gelegenen gläsernen Haupteingang mit roter Farbe. Im weiteren Verlauf brachten sie an der zur Königstraße gewandten Fassade eine gezackte Linie in schwarzer Farbe an.

Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Fürth hat eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt und bereits die weiteren Ermittlungen übernommen. Hierbei bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, welche in den Nachtstunden verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu kontaktieren.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc