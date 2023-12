WÜRZBURG / ZELLERAU. Am Montagabend wurde ein 36-jähriger vorläufig festgenommen der zuvor einen Kontrahenten im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt haben soll. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Auseinandersetzung in Gaststätte

In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 02:00 Uhr ist es zu einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Zeller Straße gekommen. Dem Sachstand nach gerieten die beiden Männer in einen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Im Verlauf des Konfliktes soll der 36-jährige Tatverdächtige den 53-jährigen mit einem Würgegriff verletzt haben. Der Mann verlor daraufhin zeitweise auch das Bewusstsein.

Als der Mann zu Boden ging, flüchtete der Tatverdächtige.

Ermittlungserfolg dank Videoaufzeichnungen - Ermittlungsrichter erlässt Untersuchungshaftbefehl

Noch vor Ort hat die Kriminalpolizei Würzburg die weiteren Ermittlungen übernommen. Hierbei konnten auch die Videoaufzeichnungen des Lokals gesichtet werden. Am Montagabend kam es dann zu der Festnahme des 36-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Der 36-jährige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.