LKR. TRAUNSTEIN / ROSENHEIM. Rund 3.000 Personen kamen mir mehreren Hundert Fahrzeugen am Samstag, 16. Dezember 2023, zu einem Treffen der Autotuner-Szene nach Rosenheim. Die Polizei musste dabei konsequent einschreiten und etliche Strafverfahren einleiten und Anzeigen erstatten, weil die Veranstaltung zeitweise "aus dem Ruder lief".

Der Polizei lagen Erkenntnisse über ein Treffen der überörtlichen Autoposer-Szene für Samstag, den 16. Dezember 2023 im Raum Traunstein vor. Der genaue Treffpunkt wurde dabei jedoch nicht genannt. Anhand der darauffolgenden polizeilichen Ermittlungen lagen jedoch Informationen vor, dass sich eine Vielzahl der Personen aus dem Raum Salzburg nach Deutschland bewegen wollen.

In der Vergangenheit kam es bei derartigen Treffen zu erheblicher Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, teilweise zu waghalsigen Verkehrsmanövern aus der Szene heraus und weiteren Verkehrsverstößen durch die sogenannten "Auto-Poser". Unbeteiligte Fahrzeugführer wurden durch das verkehrsgefährdende Verhalten der Szene-Mitglieder in Gefahr gebracht. Anhand dieser Bewertung erfolgte ein Schwerpunkteinsatz der Verkehrspolizei Traunstein, um frühzeitig Erkenntnisse zu den Fahrbewegungen der Teilnehmer zu erlangen und Sicherheitsstörungen konsequent zu unterbinden und zu verfolgen. Zeitgleich sollten Tuningfahrzeuge gezielten Kontrollen zugeführt werden. Da insbesondere von einem Zustrom von Salzburg aus zu rechnen war, wurde ein Fokus auf dortige Einreisen ins Bundesgebiet gelegt.

Start in Traunstein

Ab 19.00 Uhr lagen der Polizei Informationen zu neuen Treff- bzw. Ansammlungspunkten der Szene vor. So konnten anhand dieser Erhebungen erste Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen in Freilassing bzw. Ainring festgestellt werden. Gegen 19.30 Uhr verlagerte sich das Geschehen der Szene in den Landkreis Rosenheim. Die Anzahl der "Auto-Poser" nahm dort stark zu und die Treffpunkte lagen schwerpunktmäßig in Bruckmühl sowie Feldkirchen-Westerham. Von dort fuhren die Fahrzeuge dann in das Rosenheimer Stadtgebiet, ein Brennpunkt lag dabei im sogenannten Aicher-Gelände.

Im Landkreis Traunstein verliefen die zuvor gezielt durchgeführten polizeilichen Kontrollmaßnahmen der sogenannten Autoposer zunächst problemlos, dies änderte sich mit dem starken Teilnehmerzuwachs in Rosenheim jedoch bald.

Vorfälle in Rosenheim

In Rosenheim kam es gegen 21.00 Uhr zum vielfachen Zünden von Pyrotechnik, zur Abgabe von Schüssen aus einer Schreckschusspistole sowie allgemein aggressiver und aufgeheizter Stimmung der Poser gegenüber den Polizeikräften. In Traunstein dürften die Anzahl der Fahrzeuge gegen 19.30 Uhr bei rund 70 gelegen haben. Gegen 22.00 Uhr in Rosenheim, schätzt die Polizei die Fahrzeuge auf mehrere Hundert, mit rund 3.000 Teilnehmern, darunter eine hohe Anzahl von „Schaulustigen“.

Mit Unterstützung von umliegenden Dienststellen sowie der Bereitschaftspolizei, erfolgte durch die Rosenheimer Polizei ein konsequentes Handeln gegen die Szene. Platzverweise und die Aufforderung den Bereich der Parkplätze zu verlassen, wurde durch mehrfache polizeiliche Lautsprecherdurchsagen sowie direktes Ansprechen von Autoposern und Schaulustigen durchgeführt. Die Szene kam der polizeilichen Aufforderung nicht nach und seitens der Polizeikräfte musste der Platz geräumt und die Teilnehmer der Örtlichkeit verwiesen werden. Die Szene hatte anschließend das Vorhaben, nach Feldkirchen-Westerham zu verlegen. Durch polizeiliche Maßnahmen, darunter auch die Sperrung der Staatsstraße nach Feldkirchen-Westerham, konnte die Fahrt der Szeneteilnehmer weitestgehend unterbunden und verhindert werden. Auf der Zufahrtsstrecke nach Feldkirchen-Westerham wurden eine Vielzahl der Teilnehmer einer polizeilichen Kontrolle unterzogen.

Die konsequent und zielgerichtet durchgesetzten Maßnahmen zeigten Wirkung. Nachfolgend war ein deutlicher Abstrom der Autoposer-Fahrzeuge in Richtung München zu erkennen.

Beamte verletzt

Während Kontrollen im Aichergelände von Rosenheim sowie während der Durchsetzung der Platzverweise im Aichergelände, erlitten zwei Beamte leichte Verletzungen in Form eines Knalltraumas durch gezündete Pyrotechnik. Der Verursacher konnte festgestellt werden, ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Polizeiliche Bilanz