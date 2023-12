NEU-ULM. Am Mittwoch, 20.12.2023 gegen 01:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Neu-Ulm über die integrierte Leitstelle Donau-Iller zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Zeppelinstraße in Neu-Ulm gerufen. Neben dem Rettungsdienst wurden auch mehrere Streifen der Polizeiinspektion Neu-Ulm zur Einsatzörtlichkeit entsandt.

Ursächlich für die körperliche Auseinandersetzung war eine Streitigkeit über die Dienstleistungen von Angestellten eines in der Zeppelinstraße angesiedelten Bordellbetriebs. In der Folge kam es zu Angriffen gegen insgesamt drei Geschädigte durch eine bislang noch unbekannte Täterschaft.

Ein 36-Jähriger und ein 31-Jähriger erlitten mittelschwere Verletzungen. Ein weiterer 36-Jähriger Geschädigter erlitt schwere Kopfverletzungen, die als lebensbedrohlich eingestuft wurden. Alle drei Männer mussten wegen Ihrer Verletzungen in einer Klinik behandelt werden.

Zwischenzeitlich hat das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen.

Mindestens ein Tatverdächtiger flüchtete nach der Tat vom Tatort und ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Er konnte wie folgt beschrieben werden. Der Mann ist circa 35 Jahre alt, etwa 175 cm groß, hat eine untersetzte Figur und kurze helle Haare. Zum Tatzeitpunkt trug der Tatverdächtige ein dunkles Unterhemd, eine Jogginghose und rote Schuhe der Marke Nike. Der Tatverdächtige sprach offensichtlich die Sprache Rumänisch.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich zur Tatzeit in dem Bordellbetrieb aufgehalten haben oder anderweitige Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).