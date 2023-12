BAMBERG. Am Mittwoch brachen Unbekannte in eine Wohnung in Gaustadt ein und machten sich dann an einem Tresor zu schaffen. Dem Eigentümer fehlen Zigtausend Euro Bargeld.

Im Verlauf des Mittwochs, von 9 Uhr bis 18.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rothofer Straße im Stadtteil Gaustadt. Nachdem Sie die Türe aufgebrochen hatten, bauten Sie einen Möbeltresor aus und hebelten ihn auf. Daraus stahlen sie Bargeld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise. Wem sind am Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Rothofer Straße oder Umgebung aufgefallen? Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.