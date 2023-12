Brand von Müllcontainern - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstagnachmittag wurden mehrere Müllcontainer durch Unbekannte in Brand gesteckt. Die Flammen mussten durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Gegen 16:15 Uhr steckten Unbekannte einen Plastikbeutel in Brand, der vor Müllcontainern lag. In der Folge griff das Feuer auf drei Container über, die lichterloh brannten. Die Feuerwehr Aschaffenburg war schnell vor Ort und konnte die Flammen löschen. Der Sachschaden liegt im niedrigen viertstelligen Bereich.

Aufgrund von Aufzeichnungen einer Überwachungskamera wird aktuell von drei Tätern ausgegangen. Einer von ihnen trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine graue Jogginghose mit seitlichen schwarzen Streifen, sowie schwarz-weiße Schuhe. Eine weitere Person trug einen grauen Trainingsanzug und einen rot-lila Rucksack. Die dritte Person trug eine schwarze Kapuzenjacke der Marke "The North Face", eine hellblaue Jeans und schwarze Schuhe.

Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzten.

Schwerer Betriebsunfall - 45-Jähriger bei Metallarbeiten schwer verletzt

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagnachmittag verletzte sich ein 45-Jähriger bei Metallarbeiten. Die Polizei Alzenau ermittelt nun wie es zu dem schweren Betriebsunfall kommen konnte.

Dem derzeitigen Sachstand nach war der Arbeiter gegen 14:00 Uhr damit beschäftigt, mit einem Winkelschleifer eine Öffnung in eine Metallwand zu sägen. Hierbei brach das Sägeblatt ab und verletzte den 45-Jährigen am rechten Arm. Er musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Die Polizei Alzenau übernahm die weiteren Ermittlungen. Gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt soll nun geklärt werden, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am Dienstag, zwischen 07:30 Uhr und 15:15 Uhr, wurden an einem geparkten roten Skoda Fabia im Parkhaus der Berufsschule in der Seidelstraße beide Kennzeichen abmontiert und deformiert. Das Fahrzeug stand in der vorletzten Parkebene.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstag, um 12:00 Uhr, wurde auf dem Rewe-Parkplatz in der Müllerstraße ein dunkler Kleinwagen durch einen roten Toyota Yaris beim Ausparken angefahren. Der Geschädigte schaute sich den Schaden an und fuhr davon, ohne mit seiner Unfallgegnerin zu reden.

GLATTBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagvormittag, zwischen 09:15 Uhr und 11:50 Uhr, wurde in der Hauptstraße ein geparkter brauner Opel Astra angefahren und am linken Heck beschädigt.

MESPELBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag ist es um 07:20 Uhr auf der Staatsstraße von Weibersbrunn nach Mespelbrunn zu einer Spiegelberührung zwischen zwei Pkw gekommen. Ein beteiligter Pkw entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle. Der Fahrer eines roten Ford Transit, der nun einen Schaden am Außenspiegel hat, erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.