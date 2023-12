WEIDEN I. D. OPF. Polizeivizepräsident Robert Fuchs verabschiedete am Mittwoch, den 20. Dezember, den langjährigen Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Weiden, Ersten Polizeihauptkommissar Werner Ochantel, welcher mit Ablauf Dezember in den Ruhestand geht. Sein Nachfolger, Erster Kriminalhauptkommissar Georg Ziegler übernimmt den Chefposten am 1. Januar 2024 und wurde offiziell in dieses Amt eingeführt. Auch der Stellvertreterposten wird neu besetzt.

Am 20. Dezember hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Weiden i. d. OPf. in den Sitzungssaal des Neuen Rathauses der Stadt Weiden geladen. Vor etwa 80 teilnehmenden Gästen aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen verabschiedete der Oberpfälzer Polizeivizepräsident Robert Fuchs bei diesem Festakt den scheidenden Dienststellenleiter, Ersten Polizeihauptkommissar Werner Ochantel, der die Dienststelle seit 1. Oktober 2014 leitet, in den Ruhestand.

In seiner Festrede zeigte der Polizeivizepräsident die Vielfältigkeit der VPI Weiden auf. Sie ist für die verkehrspolizeiliche Betreuung des Stadtgebietes Weiden und der Landkreise Neustadt a. d. Waldnaab und Tirschenreuth zuständig. Hierbei werden von der VPI Weiden rund 80 km Autobahn betreut. Neben den klassischen verkehrspolizeilichen Aufgaben auf den Autobahnen A 6 und A 93 gehört auch die Unfallfluchtfahndung, die technische Verkehrsüberwachung, die Schwerlastkontrollgruppe sowie die Fahndungskontrollgruppe mit zur Verkehrspolizei Weiden. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrspolizei Weiden arbeiten mit großem Engagement in einem Aufgabenbereich, der sehr hohes Gefahrenpotential birgt“, stellte der Polizeivizepräsident fest und dankte in diesem Zusammenhang allen Beschäftigten der Dienststelle für ihre engagierte und gute Arbeit.

In seiner Ansprache ließ Fuchs die Dienstzeit von Ersten Polizeihauptkommissar Werner Ochantel Revue passieren und dankte ihn für die über neunjährige erfolgreiche Leitung der VPI Weiden. Für den beginnenden Ruhestand wünschte er Ochantel alles Gute, vor allem Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

Ab 1. Januar 2024 übernimmt Erster Kriminalhauptkommissar Georg Ziegler die Leitung. Ziegler ist derzeit Leiter des Kommissariat 10 – Grenzbezogene Kriminalität - bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden.

Der bisherige stellvertretende Dienststellenleiter, Polizeihauptkommissar Heribert Meier geht mit Ablauf Dezember ebenfalls in den Ruhestand. Meier hatte diesen Posten seit April 2021 inne. Auf ihn folgt Polizeihauptkommissar Alexander Wächter.

Dieser ist seit drei Jahren als Dienstgruppenleiter bei der Weidener Verkehrspolizei und wird zum 1. Januar 2024 das Amt des stellvertretenden Dienststellenleiters übernehmen.

Vita EPHK Werner Ochantel

Werner Ochantel begann seinen Polizeidienst im März 1981 bei der Bayerischen Polizei in Eichstätt. Sein Handwerkszeug als Polizist erlernte er ab Februar 1985 beim Einsatzzug in Regensburg. In der Folgezeit war Ochantel als Sachbearbeiter bei den Kriminalpolizeiinspektionen (KPI) Regensburg und Weiden eingesetzt und hat sich auf diese Weise ausgeprägtes polizeiliches Fachwissen erworben. Sehr bald hat er sich für den Aufstieg in den gehobenen Dienst qualifiziert, was mit einem Aufenthalt an der Beamtenfachhochschule, heute Hochschule für den öffentlichen Dienst – Fachbereich Polizei in Sulzbach-Rosenberg von 1990-1992 einherging.

Im Anschluss führte den frisch ernannten Kriminalkommissar der berufliche Weg wieder zur KPI Regensburg, wo er unter anderem als Sachbearbeiter für Drogenkriminalität tätig war.

Im Januar 2003 hat sich sein dienstlicher Wirkungsbereich mit der Versetzung zur damaligen Grenzpolizeiinspektion (GPI) Waidhaus sowohl fachlich als auch örtlich merklich geändert. Von da an war er als stellvertretender Leiter des Kriminaldienstes der GPI Waidhaus schwerpunktmäßig mit Ermittlungen befasst, die naturgemäß im grenzüberschreitenden Verkehr anfielen. Darüber hinaus konnte er den angenehmen Nebeneffekt einer heimatnahen Verwendung genießen.

In dieser Aufgabe hat sich Ochantel bewährt, so dass er in die präsidialweite Führungskräfteauswahl aufgenommen und im Jahr 2006 in das Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz nach Regensburg abgeordnet wurde. Neben grenzpolizeilichen Angelegenheiten gehörte seinerzeit auch die Mitarbeit im Führungsstab des Polizeieinsatzes anlässlich des Papstbesuches zu seinen Aufgaben. Der Lohn für sein jahrelanges hohes Engagement war die Bestellung zum Leiter des Sachgebietes 2 - Kriminaldienst bei der GPI Waidhaus im Oktober 2007. Dem folgte die Beförderung zum Ersten Polizeihauptkommissar, dem Spitzenamt des gehobenen Dienstes, heutige Bezeichnung 3. Qualifikationsebene.

Nach dem Wegfall der Grenzkontrollen an der bayerisch/tschechischen Grenze und der damit verbundenen Auflösung der Grenzpolizei-Dienststellen bekam Werner Ochantel eine neue Aufgabe bei der Kripo Weiden. Er wurde Leiter des neu geschaffenen Kommissariates für grenzbezogene Kriminalität. In dieser Funktion waren für ihn sein grenzpolizeiliches Fachwissen und seine Kontakte zur tschechischen Polizei und zur Bundespolizei von großem Nutzen.

Im Jahr 2009 kam mit der Organisationsreform der Bayer. Polizei und der damit verbundenen Teilung des Polizeipräsidiums Niederbayern/Oberpfalz eine weitere Veränderung auf Ochantel zu, die ihn abermals nach Regensburg führte. Er wurde zum neu geschaffenen Polizeipräsidium Oberpfalz in das Sachgebiet E 1 - Organisation und Dienstbetrieb versetzt, wo der die Position des stellv. Sachgebietsleiters innehatte. Eine seiner Hauptaufgaben war Personalzuteilung und strategische Personalsteuerung innerhalb der Oberpfälzer Polizei. Mit Wirkung vom 1. Oktober 2014 wurde Werner Ochantel zum Leiter der VPI Weiden bestellt. Der 61-Jährige ist gebürtiger Vohenstraußer und wohnt auch mit seiner Ehefrau und zwei Söhnen in der Pfalzgrafenstadt.

Vita EKHK Georg Ziegler

Georg Ziegler begann im März 1989 seine Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene bei der Bayerischen Polizei in Eichstätt. Nach der Ausbildung war er eineinhalb Jahre bei der Kradstaffel der Bereitschaftspolizei in München.

Von März 1993 bis August 1997 war er bei der VPI Schwabach tätig und wechselte dann zur Observationsgruppe beim Landesamt für Verfassungsschutz. Ab März 1999 absolvierte Ziegler sein Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst - Fachbereich Polizei - in Sulzbach-Rosenberg, schaffte so den Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene und kehrte zum Landesamt für Verfassungsschutz in den Bereich der Auswertung der Organisierten Kriminalität zurück. Von Mai 2002 bis Dezember 2013 war er Personenschützer beim Bayerischen Landeskriminalamt und schaffte im Januar 2014 den Sprung in die Heimat, zur Polizeiinspektion Waldsassen. Dort war er vier Jahre Fahndungsgruppenleiter und bis Dezember 2021 stellvertretender Dienststellenleiter, ehe er im Januar 2022 als Leiter des Kommissariats 10 – Grenzbezogene Kriminalität - bei der Kriminalpolizei Weiden bestellt wurde.

Zum 1. Januar 2024 übernimmt Ziegler nun die Leitung der VPI Weiden. Der 54-Jährige wohnt mit seiner Frau und seiner Tochter in Neustadt a. d. Waldnaab.

Vita PHK Heribert Meier

Heribert Meier wechselte 1993 als Angehöriger des damaligen Bundesgrenzschutzes - heute Bundespolizei zur Bayerischen Polizei. Nach seinem Überleitungslehrgang war er für ein halbes Jahr beim Einsatzzug des Polizeipräsidiums Oberbayern in Fürstenfeldbruck und im Anschluss bis September 1997 als Streifenbeamter bei der Polizeiinspektion Dachau. Von Oberbayern ging es in die Oberpfalz - zum Einsatzzug nach Regensburg. Ab September 2002 studierte Meier an der Hochschule für den öffentlichen Dienst - Fachbereich Polizei - in Sulzbach-Rosenberg. Nach erfolgreichem Studium und dem damit verbundenen Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene war er von September 2004 bis März 2021 bei der Polizeiinspektion Nittendorf tätig. Seit April 2021 ist Meier stellvertretender Leiter der VPI Weiden. Der 60-Jährige ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und wohnt in Maxhütte-Leonberg.

Vita PHK Alexander Wächter

Alexander Wächter absolvierte ab September 1989 seine Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene und war im Anschluss bei der Bereitschaftspolizei in Dachau und München. Über die Polizeiinspektionen Fürstenfeldbruck und Olching ging es im März 1999 in die Heimat – zur Grenzpolizeistation Schirnding. Nach erfolgreichem Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene war er bei den Grenzpolizeistationen Selb und Bärnau, sowie der Polizeiinspektion Waldsassen tätig. Seit Januar 2020 ist er Dienstgruppenleiter bei der VPI Weiden. Der 52-Jährige ist verheiratet, hat zwei Töchter und wohnt in Reuth bei Erbendorf.